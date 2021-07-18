مرفأ طرابلس يستقبل أكبر سفينة حاويات منذ إنشائه

رست على الرصيف رقم 1 في مرفأ طرابلس صباح اليوم، سفينة الحاويات الضخمة Colombo express الرافعة للعلم الألماني والتابعة لشركة الملاحة العالمية hapaq lioyd والتي تعمل بتحالف مع شركة cma cgm الفرنسية، ضمن الخط البحري Megam الذي يربط الخليج العربي بمرفأ طرابلس.

يصل طول السفينة الضخمة الى 336 مترا وعرضها الى 43 مترا وعمقها في المياه الى 14.5 أمتار، وهي أكبر سفينة ترسو في مرفأ طرابلس منذ تأسيسه، إذ لم يسبق للمرفأ أن استقبل سفينة بهذا الطول والحجم والعمق.









وإرسال السفينة الألمانية الضخمة الى مرفأ طرابلس، دليل على ثقة كبيرة للشركات الملاحية العالمية بمرفأ طرابلس كمحطة أساسية ومحورية لها في شرق البحر المتوسط، مما يعزز الآمال بضرورة استكمال مشاريع تطويره مع مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة خلفه لمواكبة الاهتمام الدولي وتهيئه الأجواء المستقبلية للمواكبة المحلية لهذا الاهتمام الدولي، والذي من شأنه انعاش الاقتصاد اللبناني والطرابلسي على حد سواء، نظرا إلى أهمية النقل بجميع أنواعه ولا سيما البحري والجوانب اللوجستية المتفرعة منه على التجارة والتنمية الاقتصادية وانعكاسه عليها.

واستقبل السفينة مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر الذي شكر لشركة cmacgm الفرنسية العالمية “ثقتها الكبيرة بمرفأ طرابلس، وأهنىء رئيس محطة الارشاد والمرشدين والبحارة العاملين مع المحطة بالمناورة البحرية الناجحة التي قاموا بها ليتمكنوا من إدخال السفينة بشكل طبيعي وإرسائها بسلام على الرصيف في المرفأ”.