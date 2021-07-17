على خلفية أدائها في المقابلة مع سعد الحريري…ولعت بين أمل حجازي ومريم البسام!

غردت الفنانة أمل حجازي على حسابها على تويتر معلقة على أداء الإعلامية مريم البسام في مقابلتها الأخيرة مع الرئيس سعد الحريري، فكتبت: “صراحة توقعت الأسئلة تكون اقوى كنت بفضل تكون عم بتحاوروا سمر ابو خليل يمكن من كتر ما اشتغلت باللوك نسيت كيف بحاوروا”

وما لبثت أن ردت البسام على التغريدة بتغريدة، فكتبت: “امل حجازي من ضمن النفاق الذي تحدثت ُ عنه آنفاً ، وأجبن من ان تسأل اي سؤال له علاقة بالخليج لانه مصدر عيشها.

بنت العم ما بتعلّمي لحظة على مهنيتي .

وانتي وكل العيلة الي حملتي اسمها بتعرف انو البسام يساوي .. القسام .

بس تتخصصي سياسة بنبقى بنحكي

هلق خليكي بفنونك .

” سلام”







