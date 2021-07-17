علوش يكشف: لا استقالات للمستقبل ولا يمكن التعامل مع عون بشيء

اكد نائب رئيس كتلة “المستقبل” النائب السابق ​مصطفى علوش ان “استقالة كتلة المستقبل من مجلس النواب لا تؤدي إلى مكان ولا تغير المعادلة”، لافتا إلى ان “الخطوة المقبلة هي التحضير للانتخابات النيابية”.

كلام علوش جاء في حديث لصوت لبنان 100,5، موضحاً ان فريق العهد يحاول القضاء على الحريرية السياسية لافتاً إلى اننا “نرى انه إذا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يتعامل بإيجابية مع الحريري، سيكون تصرفه بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ أي الفشل الذريع”.









واضاف: “ننتظر ​الاستشارات النيابية​ الملزمة وسنتعامل مع الحكومة بناء على برنامجها الاقتصادي”.

وأشار إلى ان “الحريري عندما استقال، استقال لأنه منسجم مع نفَس المعارضة، سمع النداء ولبى النداء، واللوم كان موجها له لأنه لبى نداء الناس، وكان يرى ان الأمر الوحيد الذي يمكن ان ينقذ البلد هو حكومة الاختصاصيين لكن بالنهاية المعارضة يجب ان توحّد صفوفها وأن تختار من بينها قيادات”.

وأضاف “لا يمكن التعامل مع ​الرئيس ميشال عون​ بأي شيء وإذا أعيد تكليف الحريري لحكومة بعد ​الانتخابات​ سيواجه بالحقد ذاته والشخصانية نفسها”.