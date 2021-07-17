“لوفيغارو” عن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة: فشل يرمز لأزمة نظام الأوليغارشية اللبناني ‎‎

تحت عنوان: :في لبنان ، أزمة سياسية لا تنتهي أو لا نهاية لها”، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إنه قبل بضعة أيام على الذكرى الأولى للانفجار المدمر في ميناء بيروت ، يواصل لبنان سقوطه الحر بدون طيار.

وأضافت الصحيفة أن رمي سعد الحريري، الذي عُيّن رئيسًا للوزراء قبل تسعة أشهر خلفًا لحسن دياب، المنشفة باعتذاره عن تشكيل الحكومة، هو فشل ذريع يرمز إلى أزمة نظام الأوليغارشية اللبناني ، الذي يخلط بين قادة المجتمع والميليشيات والمصالح التجارية والمالية.









“هذا التطور الأخير يؤكد انعدام القدرة لدى القادة في لبنان على التوصل إلى حل للأزمة التي تسببوا فيها، و (…) هناك حاجة ملحة للخروج من هذا العائق المنظم وغير المقبول”، كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وهو رد فعلي فوري من رئيس الدبلوماسية الفرنسية يؤكد رغبة باريس في أن تضع نفسها على خط المواجهة على الساحة اللبنانية التي هي في حالة انحدار كامل، وفق “لوفيغارو”.

وتواصل الصحيفة القول إن فرنسا تعمل على تكثيف المبادرات من خلال اللعب على ثلاثة محاور قادرة على تحفيز الوصول إلى حل سياسي، نهايته بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة: “المساعدة الدولية الضرورية للانتعاش الاقتصادي، عقوبات ضد طبقة سياسية غير قابلة للإزالة مستعدة لفعل أي شيء للبقاء في السلطة ؛ إعادة تشكيل البيئة الجيوسياسية في المنطقة مدفوعة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، حليفة حزب الله ، اللاعب رئيسي في النظام اللبناني.”

وتنشط باريس من أجل تنظيم مؤتمر دولي جديد للدعم الإنساني “للشعب اللبناني”، من المقرر عقده رمزياً في 4 آب / أغسطس. ويتمثل التحدي في إعادة التأكيد على توافر ظرف مالي دولي كبير لمساعدة بلد يعاني من إفقار غير مسبوق.

وأشارت “لوفيغارو” إلى أن جزرة المساعدات الخارجية كانت في الواقع معطلة لسنوات، غير أن باريس نظمت خلال عشرين عامًا أربعة مؤتمرات دعم مالي رئيسية في لبنان ، ساهمت في استدامة السلطة دون تنفيذ أي من “الإصلاحات” المعلنة. ومن هنا جاءت بداية استراتيجية تقوم على استخدام العصا.

مرة أخرى ومبادرة فرنسا، حصل جان إيف لودريان في 12 تموز / يوليو على “إجماع”على المستوى الأوروبي من أجل وضع “إطار قانوني” للعقوبات التي تستهدف المسؤولين اللبنانيين قبل نهاية الشهر. وقامت الولايات المتحدة ، من جانبها ، بتفعيل هذه الأداة من خلال توسيع مجالها إلى آخرين من غير جماعة حزب الله، هدفها التقليدي؛ بما في ذلك جبران باسيل ، صهر رئيس الجمهورية ، ميشال عون ، ورئيس أحد الأحزاب المسيحية الرئيسية في البلد .

ولكن سواء كان النهج تصالحيًا أم قاسيًا ، فإنه يستمر في مواجهة نفس العقبة توضح “لوفيغارو”؛ حيث إنه على الرغم من إهمالهم ، يظل قادة المجتمع مسيطرين ويواجه البديل السياسي صعوبة أكبر في الظهور. هذه الطبقة السياسية هي الأسوأ ، لكن من الصعب الإطاحة بها. هذه هي القراءة الضمنية لفرنسا ، التي لديها مع ذلك إطار عمل أكثر ملاءمة مما كان عليه الحال قبل عام.