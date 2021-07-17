“اليونيسيف”: 77% من الأسر اللبنانية ليس لديها مال يكفي لشراء الطعام

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن منظمة #الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تقدّر نسبة الأسر ال#لبنانية التي لا تجد ما يكفي من المال لشراء الطعام خلال الشهر الجاري بـ77 في المئة؛ وذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية، تحت عنوان “المواد الغذائية والأدوية تنفد في لبنان وسط انهيار الاقتصاد”، وتناول الأوضاع المعيشية المتردّية في لبنان.

واستعرضت الصحيفة العديد من أسباب انهيار الاقتصاد اللبناني، مؤكّدة أنه أسوأ من انهيار “#وول ستريت” من حيث القيمة المطلقة، وأنه “لم يسبق له مثيل في التاريخ من حيث الحجم بالنسبة إلى دولة واحدة”.









وسلّطت الصحيفة الضوء على نسبة الفقر في لبنان قبل عامين، إذ بلغت نحو 26%، مما يشير إلى صورة لبنان كدولة مزدهرة في ظلّ وجود طبقة وسطى مهيمنة غير معتادة في العالم العربي غير الغني بالنفط.

وحلّلت الصحيفة الوضع الحالي في لبنان قائلة إن البلاد “عالقة في صدع جيوسياسي، حيث يقف سكانها الشيعة في معسكر إيران وسوريا، فيما يتلقى السنة دعما تاريخيا من السعودية، أما مسيحيوها فممزقون بين الشرق والغرب”.