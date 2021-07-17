هل عسلك نقي أم مغشوش؟.. إليك 11 طريقة لتكتشف ذلك

استُخدم العسل النقي في الطب لأكثر من 5 آلاف عام؛ لما له من فوائد تتمثل في قدرته على علاج مشاكل الهضم، والمساعدة على التئام الجروح، واحتوائه على خصائص مضادة للبكتريا والأكسدة، إضافة إلى غناه بالعناصر الغذائية الأساسية. حتى إن هناك بعض الدراسات التي أثبتت أهمية العسل في عملية إنقاص الوزن.. لكن إن كان العسل مغشوشاً فلن تحصل على فوائده كما ينبغي، فضلاً عن كونه سيحتوي مزيداً من السعرات الحرارية إذا كان قد أضيف إليه السكر. فكيف تُميز بين العسل الأصلي والمغشوش؟ إليك الإجابة الوافية:

كيف تميز بين العسل الأصلي والمغشوش؟

تبيع عديد من العلامات التجارية عسلاً مزيفاً وغير نقي ولا يحمل بالتالي فوائد العسل الأصلي نفسها.









فأما العسل الأصلي فعسل نقي يأتي من خلايا النحل مباشرة ولا يتم تصنيعه في المصانع، ويطلق عليه في المتاجر عادةً اسم العسل الطبيعي أو العضوي.

وأما العسل المغشوش فتتم إضافة عديد من المواد إليه، إلا أن قوامه وشكله يشبهان العسل الأصلي إلى حد بعيد، وللتمييز بينهما تستطيع إجراء أحد الاختبارات التالية:

1. اختبار اللزوجة لتمييز العسل الأصلي

إحدى الطرق السهلة لتمييز العسل الأصلي هي من خلال فركه بين أصابعك، فإذا كان العسل أصلياً فلن يكون لزجاً للغاية، لكن إذا كان مغشوشاً فستلاحظ لزوجة بين أصابعك، بسبب المُحلّيات المضافة إليه.

2. اختبار الملمس

العسل الحقيقي كثيف الملمس، وعند سكبه من الملعقة يستغرق وقتاً في الحركة، في حين أن العسل المغشوش سائل جداً ويتحرك بسرعة ملحوظة عند سكبه.

3. اختبار الرائحة

العسل الحقيقي له رائحة خفيفة وغالباً ما تكون شبيهة برائحة الأزهار. مع ملاحظة أنه يمكن أن تتغير هذه الرائحة مع التسخين والتبريد، ولكن العسل المزيف غالباً لا تكون له رائحة على الإطلاق، أو يمكن أن تكون له رائحة حامضية.

قد تتطلب معرفة الفرق بين العسل الحقيقي والمزيف عبر اختبار الرائحة بعض الخبرة والممارسة، ويتطلب الأمر أن تكون قد تعاملت مسبقاً مع نوعَي العسل لاكتشاف الفرق بينهما.

4. اختبار الحرارة

عند تسخين العسل، يصبح العسل الحقيقي أكثر سمكاً بسرعة، ولا تنتج عنه أي رغوة.

في المقابل فإن العسل المزيف يُنتج فقاعات ولن يتكرمل أبداً. تساعد هذه الاختلافات الملحوظة بسرعة على تمييز العسل المزيف عن العسل الحقيقي، وفقاً لما ورد في موقع Albeena.

5. اختبار الخبز

ضع قليلاً من العسل على قطعة خبز ولاحِظ ما سيحصل. سيتصلب العسل الحقيقي في غضون 60 ثانية تقريباً. بينما لن يتصلب العسل المزيف أبداً، مما يجعل الخبز رطباً، بسبب الرطوبة.

هذا اختبار بسيط آخر لتحديد ما إذا كان العسل الذي تستخدمه نقياً أم لا.

6. اختبار الذوبان

ضع ملعقة من العسل الموجود لديك في كأس شفاف من الماء ولاحِظ ما سيحدث.

لا يذوب العسل الحقيقي في الماء، بل يستقر في قاع الكأس على شكل كتلة، وإذا قمت بتحريكه فلن يبدأ بالذوبان إلا بعد فترة من التحريك.

بينما يذوب العسل المزيف في الماء فوراً، مما يجعلك تكتشف على الفور أنه ليس أصلياً، وفقاً لما ورد في موقع ETimes.

7. اختبار الشوائب

غالباً ما يحتوي العسل الحقيقي على شوائب صغيرة، مع قطع من حبوب اللقاح أو جزيئات متغيرة اللون.

لن يحتوي العسل المزيف على هذه الشوائب، حيث يكون نقياً للغاية وذا ملمس ناعم ومتناسق.

8. اختبار المذاق

يبقى طعم العسل الحقيقي الصافي بضع دقائق فقط. بينما يكون للعسل المزيف طعم يبقى فترة أطول من الوقت، حيث إن الفم يحتفظ بطعم السكر المضاف فترة أطول.

9. اختبار الامتصاص

العسل الحقيقي لا يترك أثراً. على سبيل المثال، إذا تم وضع قطرات من العسل الأصلي على ورق نشاف، فستبقى في الأعلى ولن يتم امتصاصها.

وإذا تم سكبه على قطعة قماش بيضاء، فلن يتسبب العسل الحقيقي أيضاً في تلطيخها.

في المقابل، من الممكن أن يمتص ورق النشاف العسل المغشوش، كذلك إذا تم سكبه على قطعة قماش بيضاء فسيقوم بتلطيخها.

10. اختبار صفار البيض

إذا صببت عسلاً حقيقياً في وعاء به صفار بيضة، فسيبدو صفار البيض كما لو أنه قد نضج عندما تمزج الخليط جيداً. في حين لن يكون هناك تغيير في الصفار عند تنفيذ هذه العملية مع العسل المزيف، وسيبقى كما هو.

11. المكونات

إذا كنت تشتري من متجر به ملصقات على البرطمان، فهذه أسهل طريقة لفهم نقاء العسل.

يُطلب من الشركات المُصنِّعة ذكر أي مواد تضاف إلى العسل الذي تنتجه. ألقِ نظرة إلى الملصق الموجود على عبوة العسل، إن وُجد، ويمكنك أن تلاحظ بسرعةٍ ما إذا كان أي شيء قد أضيف إلى العسل النقي.