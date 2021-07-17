لأول مرة في الحج.. نساء يؤدين الركن الخامس دون محرم

أكدت سيدة مقيمة في السعودية أنها كانت قد “فوجئت” عندما سمعت عن قرار السلطات السعودية بالسماح للنساء بأداء فريضة الحج دون الاضطرار لاصطحاب محرم معهن “للمرة الأولى”، وفقا لما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال“.

وقالت الأربعينية، لينا مختار، للصحيفة إنها قررت الذهاب للحج بعد اطلاعها على أخبار أفادت بأن “السعودية ستسمح رسميا للمرة الأولى للنساء بأداء الحج دون محرم”، ما دفعها للتقدم بطلب لأداء هذه الفريضة الإسلامية مع شقيقتها.









ووفقا لما نقل حساب وكالة “أخبار السعودية”، الجمعة، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن النساء لهن الحق بالحج، إما مع محرم أو برفقة عصبة من النساء.

وأكدت مختار للصحيفة أنها “فوجئت” عندما سمعت عن أنها باتت قادرة على الذهاب إلى الحج دون محرم، “إلا أنها أشادت بالقرار”.

وكانت السعودية قد طبقت مجموعة من القرارات التي غيرت المشهد فيها إلى حد كبير، مؤخرا، لا سيما وأنها سمحت للنساء بالقيادة بعد عقود من المنع، كما باتت تتيح لمن هن فوق 21 عاما منهن السفر دون إذن ولي الأمر أو رفقته.

وتستعد السعودية لاستقبال موسم حج سيقتصر على المواطنين والمقيمين داخل حدودها، ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل.

وتسعى المملكة بذلك إلى تكرار تجربة العام الماضي الناجحة التي لم تشهد تفشيا للفيروس خلال المناسك التي تستمر خمسة أيام.

وسيشارك 60 ألفا من المواطنين والمقيمين الملقحين في موسم هذا العام، وهو عدد أكبر من حج 2020 لكنّه أقل بكثير من مواسم الحج الاعتيادية.

وقالت الوزارة إن أعمار الحجاج يجب أن تتراوح بين 18 و65 عاما، وألّا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك السنوية من أصحاب الأمراض المزمنة.

واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.