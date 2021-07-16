جبل محسن: ولعت بين المحتجين والجيش.. تحطيم تمثال وقطع طرقات وجرحى

من عاصمة الشمال انفجرت إحتجاجات المواطنين اليوم. فمع ساعات الصباح بدأت أعمال قطع الطرق احتجاجا على الغلاء الفاحش وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

ومع ساعات النهار ازدادت حدة التحركات الإحتجاجية ، فتم قطع سكة الشمال في جبل محسن، وعندما حاولت قوة من الجيش إعادة فتح الطريق، حصل تدافع مع المحتجين مما دفع عناصر الجيش الى اطلاق الرصاص في الهواء لإبعادهم، فدارت عمليات كر وفر بين المحتجين والجيش في ساحة جبل محسن حيث قام البعض برشق الجيش بالحجارة، كما افيد عن تحطيم تمثال للجيش، وعن سقوط ما يقارب عشرة جرحى من شباب منطقة جبل محسن تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب الرصاص المطاطي وتضارب بالحجارة وفق ما أعلن الصليب الأحمر. وفي حصيلة أولية للإصابات ، فقد أدت الإشتباكات بين محتجين والجيش في جبل محسن إلى سقوط 30 جريحًا.









وكانت معلومات أفادت عن اعمال تكسير وهرج ومرج شهدها مدخل جبل محسن ولاحقا تدخل فوج المغاوير.

كما أفيد عن إصابة مصور قناة “الجزيرة” في الشمال خالد حبشيتي بقنبلة في جبل محسن وتم نقله الى احد المستشفيات لتلقي العلاج.

الجيش: واعلن الجيش اللبناني إصابة 10 عسكريين بجروح جرّاء تعرّضهم للرشق بالحجارة في جبل محسن، بعد ان كان اعلن إصابة 5 عسكريين بجروح نتيجة إلقاء شبّان قنبلة يدوية باتجاهم في جبل محسن.

وتحدث الصليب الأحمر قرابة الرابعة والنصف عن 5 فرق عملت على نقل 19 جريحاً حتى الآن الى مستشفيات ‏المنطقة في جبل محسن.

وتجري عمليات كر وفر بين المحتجين والجيش في ساحة جبل محسن حيث يقوم عدد من المحتجين برشق الجيش بالحجارة، كما افيد عن تحطيم تمثال للجيش.

كما أفيد عن سقوط ما يقارب عشرة جرحى من شباب منطقة جبل محسن وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب الرصاص المطاطي وتضارب بالحجارة وفق ما أعلن الصليب الأحمر.

ومن المصابين مصور قناة الجزيرة في الشمال خالد حبشيتي بقنبلة في جبل محسن وتم نقله الى احد المستشفيات لتلقي العلاج.

درويش: من جانبه أكد النائب علي درويش “أحقية التعبير السلمي عن الألم من الواقع الاقتصادي الذي وصل إليه لبنان”، ودعا في بيان، “أهالي جبل محسن الى عدم الاحتكاك مع الجيش اللبناني الحامي والمدافع عن الجميع وصمام الأمان الوحيد”. وأشار الى ان ابناء جبل محسن لن يسمحوا بتظهيرهم وكأنهم بمواجهة مع الجيش تحت أي مسمى كان وهذا ما يجب ان يكون واضحا للجميع.

قطع طرق: الى هذا، عادت الاحتجاجات إلى الشوارع، في مختلف المناطق حيث قطع عدد من المحتجين اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، ومستديرة الكولا، وتقاطع عبد الناصر كورنيش المزرعة.

كما وتمّ قطع دوار العبدة، وطريق المحمرة، اوتوستراد المنية، ديرعمار.وعمد مواطنون إلى قطع أوتوستراد حبوش من قبل اصحاب صهاريج نقل المياه احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت.

كذلك، قطع محتجون مسارب ساحة عبد الحميد كرامي بالاطارات المشتعلة اعتراضا على تردي الاوضاع.

,قام عدد من المحتجين بقطع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في صيدا تقاطع ايليا وساحة النجمة احتجاجا على ارتفاع الدولار فيما انتشر الجيش اللبناني في ساحة النجمة في المدينة حفاظا على الامن.

المركزية