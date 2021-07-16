الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك عبد الله الثاني

أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية، يوم الخميس، نائبا للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

والأمير علي هو الابن الثالث للملك الراحل، الحسين من الملكة علياء، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله. وفي عام 1999 كان قائدا لقوات الأمن الخاصة بالملك في الحرس الملكي، وبقي حتى عام 2008، حين بدأ في تأسيس “المركز الوطني لإدارة الأمن والأزمات” الذي أصبح رئيسا له منذ عام 2015، وتقاعد عام 2017 من منصبه في الجيش الأردني، وكان يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة.









يرأس الأمير علي الاتحاد الأردني لكرة القدم منذ 1999، قبل أن يؤسس اتحاد كرة القدم لغرب آسيا عام 2000.