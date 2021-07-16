الفرزلي: لا حكومة خارج مباركة الحريري.. عون يريد الإبقاء على حكومة تصريف الاعمال الى حين اجراء الانتخابات

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أن “لا حكومة خارج اطار مباركة الرئيس سعد الحريري ودعمه لها”، مشيرا الى انه “يبدو انه كان ينتظر بفارغ الصبر الخروج من التخبط في هذه الشرنقة”.

ورأى أن “من عرقل التأليف كان يعلم مسبقا أن هناك أزمة لا بد من أن تقع في حال تم الاعتذار”. واعتبر أن “العوامل الشخصية والأحقاد والكيديات، ساهمت في خراب البلد وافشال إمكان تأليف الحكومة”.









وأشار إلى أن “شيئا لن يتغير وأن رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الإبقاء على حكومة تصريف الاعمال الى حين اجراء الانتخابات النيابية”، مشددا على “إمكان محاولة دفع الامور باتجاه أي تسوية وتأليف حكومة”.