بالصورة… أسماء تشكيلة الحريري التي رفضها عون

جرى التداول بنسخة عن ال#تشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس #سعد الحريري أمس إلى رئيس الجمهورية #ميشال عون.
ووفقاً للصورة المرفقة أدناه، فإنّ ال#حكومة مؤلفة من ٢٤ وزيراً، ولم ترض فريق بعبدا، لاسيّما أنّها خضعت لتعديلات في الحقائب السيادية.
إليكم التشكيلة كاملة:
-رئيس مجلس الوزراء: سعد الحريري (سنة).
-نائب رئيس مجلس الوزراء: جو صدي (روم).
-الداخلية والبلديات: وليد عاكوم (سنة).
-الصحة العامّة: فراس الأبيض (سنة).
-العدل: لبنى مسقاوي (سنة).
-البيئة: ناصر ياسين (سنة).
-المال: يوسف خليل (شيعة).
-الأشغال العامّة والنقل: ابراهيم شحرور (شيعة).
-العمل: مايا كنعان (شيعة).
-التنمية الإدارية: عبدلله نصرالدين (شيعة).
-الثقافة: جهاد مرتضى (شيعة).
-المهجّرين: فؤاد حسن (درزي).
-الخارجية: فاديا كيوان (ماروني).
-الاتّصالات: فراس أبي ناصيف (ماروني).
-الزراعة: لارا حنّا (ماروني).
-الشؤون الاجتماعية: سليم هاني (ماروني).
-السياحة: وليد نصّار (ماروني).
-الدفاع: أنطوان شديد (روم).
-الاقتصاد: سعاد الشامي (روم).
-الطاقة والمياه: كارول عياط (كاثوليك).
-الصناعة: فادي سماحة (كاثوليك).
-الشباب والرياضة: كارابيت سليخانيان (أرمن).
-الإعلام: جو ميلا (أقليات).
النهار