بالصورة… أسماء تشكيلة الحريري التي رفضها عون

جرى التداول بنسخة عن ال#تشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس #سعد الحريري أمس إلى رئيس الجمهورية #ميشال عون.

ووفقاً للصورة المرفقة أدناه، فإنّ ال#حكومة مؤلفة من ٢٤ وزيراً، ولم ترض فريق بعبدا، لاسيّما أنّها خضعت لتعديلات في الحقائب السيادية.









إليكم التشكيلة كاملة:

-رئيس مجلس الوزراء: سعد الحريري (سنة).

-نائب رئيس مجلس الوزراء: جو صدي (روم).

-الداخلية والبلديات: وليد عاكوم (سنة).

-الصحة العامّة: فراس الأبيض (سنة).

-العدل: لبنى مسقاوي (سنة).

-البيئة: ناصر ياسين (سنة).

-المال: يوسف خليل (شيعة).

-الأشغال العامّة والنقل: ابراهيم شحرور (شيعة).

-العمل: مايا كنعان (شيعة).

-التنمية الإدارية: عبدلله نصرالدين (شيعة).

-الثقافة: جهاد مرتضى (شيعة).

-المهجّرين: فؤاد حسن (درزي).

-الخارجية: فاديا كيوان (ماروني).

-الاتّصالات: فراس أبي ناصيف (ماروني).

-الزراعة: لارا حنّا (ماروني).

-الشؤون الاجتماعية: سليم هاني (ماروني).

-السياحة: وليد نصّار (ماروني).

-الدفاع: أنطوان شديد (روم).

-الاقتصاد: سعاد الشامي (روم).

-الطاقة والمياه: كارول عياط (كاثوليك).

-الصناعة: فادي سماحة (كاثوليك).

-الشباب والرياضة: كارابيت سليخانيان (أرمن).

-الإعلام: جو ميلا (أقليات).

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