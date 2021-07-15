أبو الغيط: تبعات اعتذار #سعد_الحريري خطيرة

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خيبة أمل كبيرة إزاء قرار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال أبو الغيط، في تصريحات صحفية من نيويورك حيث يشارك في جلسة مجلس الأمن عن ليبيا، أنه “يعتقد أن تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان”.









وتعهد الأمين العام بمواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان ومد يد الدعم له في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث.

وناشد المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.