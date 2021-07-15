جنبلاط: منذ سنة ونصف وانا انصح الحريري بتكليف أحد آخر لان عون لا يريده.. الإثنين أجهضوا المبادرة الفرنسية

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني أنه: منذ سنة ونصف وانا انصح الحريري بتكليف أحد آخر لاني أعلم أن عون لا يريده، وهو لم يسمع النصيحة.

واضاف: الوضع على الأرض لا يتحمل مزاجية أحد وخلافا لكل الذين يزايدون علي وينتقدوني أنا أدعو إلى التسوية لكن ما من أحد يريد التسوية ولا أحد يضحي من أجل هذه التسوية.









وختم جنبلاط: لا يجوز أن يتم ترك البلد لهذا النوع من الانهيارات في كل المجال والجميع في هموم الكهرباء والدولار والدواء ونعود الى أصول المبادرة الفرنسية التي تريد حكومة أياً كان لتبدأ بالاصلاح والحريري وعون أجهضوا المبادرة الفرنسية.