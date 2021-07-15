حماس تحول أموالا إلى عائلة نزار بنات للقيام بأعمال شغب بالضفة

خاص – بيروت أوبزرفر

كشف مصدر رفيع في جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية أنه وبعد مقتل نزار بنات في الخليل نهاية حزيران / يونيو الماضي ، حولت قيادة حماس في غزة أموالاً طائلة لأسرته وأنصارها في الخليل.









وبحسب المعلومات التي حصل عليها بيروت أوبزرفر وتم الكشف عنها في التحقيق مع المعتقلين من حماس ، فقد تم إرسال تعليمات لتشجيع النشاط العنيف والاحتجاج ضد السلطة الفلسطينية ، بقصد زعزعة استقرار المنطقة وحتى الاستيلاء على السلطة بالقوة.

وبحسب المصادر الأمنية ، فإن المعلومات التي تم الحصول عليها دفعت برئيس جهاز المخابرات ماجد فرج إلى توجيه سلسلة من العمليات التي حالت دون نوايا حماس وفضحت تكديس الأموال والأسلحة في الخليل ، وتم أخذ المسؤولين للتحقيق معهم.