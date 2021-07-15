#بهاء_الحريري: الله يعين البلد على من أوصله إلى ما وصل اليه بسبب التسويات والمحاصصات والتنازلات

غرد رجل الأعمال بهاء رفيق الحريري على حسابه على تويتر معلقاً على اعتذار شقيقه عن تشكيل الحكومة، فكتب: الله يعين البلد على من أوصله إلى ما وصل اليه بسبب التسويات والمحاصصات والتنازلات التي جعلت أكبر أحلام المواطن اللبناني تأمين الدواء والغذاء لأطفاله بينما ينعم من في السلطة بكل الخدمات.