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#بهاء_الحريري: الله يعين البلد على من أوصله إلى ما وصل اليه بسبب التسويات والمحاصصات والتنازلات

July 15, 2021

غرد رجل الأعمال بهاء رفيق الحريري على حسابه على تويتر معلقاً على اعتذار شقيقه عن تشكيل الحكومة، فكتب: الله يعين البلد على من أوصله إلى ما وصل اليه بسبب التسويات والمحاصصات والتنازلات التي جعلت أكبر أحلام المواطن اللبناني تأمين الدواء والغذاء لأطفاله بينما ينعم من في السلطة بكل الخدمات.

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