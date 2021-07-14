وهاب: الحريري تصرف بقلة احترام مع عون

شدّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق، وئام وهاب في حديث تلفزيوني على أن “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يريد تشكيل الحكومة”، معتبراً أن “الحريري تصرف بقلة احترام عندما قدم التشكيلة اليوم لرئيس الجمهورية ميشال عون طالباً منه إعطاء الجواب غداً حول قبوله بتلك التشكيلة”، مؤكداً أن “عون سيرفض تلك التشكيلة”.

وأوضح أن المشكلة التشكيل تبدأ “بأن الحريري لديه مشكلة مع السعودية ومن دون دعم السعودية لا يستطيع الحريري تشكيل الحكومة”، محذراً من أننا أصبحنا في قلب الإنهيار المالي والاقتصادي وليس على حافته، موضحاً أن “لا استقرارا في لبنان دون الاستقرار في سوريا وهذه هي معادلة الجغرافيا والتاريخ والمنطق، فلا استقرار في لبنان دون فك الحصار على سوريا”.