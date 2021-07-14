الرئاسة تصدر بياناً بعد إجتماع بعبدا.. وعون عن المهلة التي طرحها الحريري: “بيؤمر!”

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيانٍ أن الرئيس عون تسلم عصر اليوم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان الاتفاق عليها سابقا وطلب الحريري من الرئيس عون جوابا عنها قبل ظهر غد الخميس.

وأضاف البيان: “لقد أبلغ رئيس الجمهورية الرئيس المكلف أن التشكيلة المقترحة بالاسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه”.









وفي دردشة مع الصحافيين علق الرئيس عون رداً على المهلة التي وضعها الحريري قائلاً: “بيؤمر”.