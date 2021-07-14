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الرئاسة تصدر بياناً بعد إجتماع بعبدا.. وعون عن المهلة التي طرحها الحريري: “بيؤمر!”

July 14, 2021

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيانٍ أن الرئيس عون تسلم عصر اليوم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان الاتفاق عليها سابقا وطلب الحريري من الرئيس عون جوابا عنها قبل ظهر غد الخميس.

وأضاف البيان: “لقد أبلغ رئيس الجمهورية الرئيس المكلف أن التشكيلة المقترحة بالاسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه”.




وفي دردشة مع الصحافيين علق الرئيس عون رداً على المهلة التي وضعها الحريري قائلاً: “بيؤمر”.

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