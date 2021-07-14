لماذا اختارت #نوال_الزغبي عنوان “عكس الطبيعة”؟

“عكس الطبيعة” هو العنوان الذي اتخذته النجمة اللبنانية نوال الزغبي لميني ألبومها الغنائي الجديد المرتقب صدوره في الأيام المقبلة، وعبّرت نوال في تغريدة عن حماستها وتشجيع جمهورها لمتابعة هذا الألبوم بقولها “قديش محمّسين اليوم تشوفوا كوفر الألبوم، نوال الزغبي _عكس الطبيعة”.

وتفاعل المتابعون مع نجمتهم مؤكدين أنها”عكس الطبيعة”، ومن بين المعلّقين النجمة اللبنانية ماغي بو غصن التي قالت” كتير # عكس _الطبيعة”.









إلى ذلك، تقدّم نوال حفلاً فنياً في فندق الشيراتون في سوريا في السادس عشر من الشهر الجاري يتضمّن باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.