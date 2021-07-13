مي_شدياق تتضامن مع أهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت: تعبنا من منطق الّلاعقاب وضياع التحقيقات!

غردت الوزيرة السابقة #مي_شدياق على حسابها على تويتر متضامنة مع أهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت فكتبت: تحية من القلب لأهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت

يعيشون في كل لحظة مأساة فقدان أحبائهم!

قلوبهم تنشطر…

دموعهم لا تجف!

يحملون النعوش على أكتافهم وثقلها يُدمي قلوبهم!

تعبنا من منطق الّلاعقاب وضياع التحقيقات!

#كفى_غطرسة

#كفى_جبروت

#لرفع_الحصانات_الآن

تحية من القلب لأهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت

يعيشون في كل لحظة مأساة فقدان أحبائهم!

قلوبهم تنشطر…

دموعهم لا تجف!

يحملون النعوش على أكتافهم وثقلها يُدمي قلوبهم!

تعبنا من منطق الّلاعقاب وضياع التحقيقات!#كفى_غطرسة#كفى_جبروت #لرفع_الحصانات_الآن





— May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) July 13, 2021