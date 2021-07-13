مي_شدياق تتضامن مع أهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت: تعبنا من منطق الّلاعقاب وضياع التحقيقات!

غردت الوزيرة السابقة #مي_شدياق على حسابها على تويتر متضامنة مع أهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت فكتبت: تحية من القلب لأهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت
يعيشون في كل لحظة مأساة فقدان أحبائهم!
قلوبهم تنشطر…
دموعهم لا تجف!
يحملون النعوش على أكتافهم وثقلها يُدمي قلوبهم!
تعبنا من منطق الّلاعقاب وضياع التحقيقات!
#كفى_غطرسة
#كفى_جبروت
#لرفع_الحصانات_الآن
تحية من القلب لأهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت
يعيشون في كل لحظة مأساة فقدان أحبائهم!
قلوبهم تنشطر…
دموعهم لا تجف!
يحملون النعوش على أكتافهم وثقلها يُدمي قلوبهم!
تعبنا من منطق الّلاعقاب وضياع التحقيقات!#كفى_غطرسة#كفى_جبروت #لرفع_الحصانات_الآن
— May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) July 13, 2021