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#مي_شدياق تتضامن مع أهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت: تعبنا من منطق الّلاعقاب وضياع التحقيقات!

July 13, 2021

غردت الوزيرة السابقة #مي_شدياق على حسابها على تويتر متضامنة مع أهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت فكتبت: تحية من القلب لأهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت
يعيشون في كل لحظة مأساة فقدان أحبائهم!
قلوبهم تنشطر…
دموعهم لا تجف!
يحملون النعوش على أكتافهم وثقلها يُدمي قلوبهم!
تعبنا من منطق الّلاعقاب وضياع التحقيقات!
#كفى_غطرسة
#كفى_جبروت
#لرفع_الحصانات_الآن

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