بسبب سياسات حماس… تعقد أزمات إعادة إعمار غزة

خاص – بيروت أوبزرفر

في أحدث استطلاعات للرأي اشارت بعض من الصحف الفلسطينية أن الكثير من الجمهور الفلسطيني لا يبدي اهتماما بالاحتجاج العام الذي تحاول حماس القيام به لفترة طويلة.









وطرح هذا التوجه تساؤلا عما أن كانت قوة حركة حماس ضعفت بمرور الوقت عقب انتهاء عملية “سيف القدس”؟

وتشير تقارير صحفية فلسطينية أن الجمهور في الضفة الغربية منشغل بالترتيبات الخاصة بعيد الأضحى وهو حاليا غير متاح للاحتجاجات ضد حكومة السلطة الفلسطينية.

وفي ذات الوقت ، والحديث لهذه التقارير ، تشعر حماس في غزة بالانزعاج من أن عملية إعادة الإعمار لا تتقدم والتأخير في تحويل الأموال من المجتمع الدولي والدول المساهمة.

وفي هذا الصدد تحدث موسى أبو مرزوق بحدة ضد بطء مصر في دخول البضائع والأموال لإعادة تأهيل غزة ، وقال إن قيادة حماس في غزة لا تعمل بما يكفي لإيقاظ الرأي العام كما هو متوقع منها.