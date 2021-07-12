فرنسا فهمت رسالة عدم اهتمام السعودية: العقوبات على المسؤولين قادمة

فهمت فرنسا رسالة عدم اهتمام السعودية بالشأن اللبناني. وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان إن “الوقت قد حان لمعاقبة الزعماء اللبنانيين المعنيين”، معلنا عن إجماع أوروبي على إعلان تلك العقوبات قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف “توصلنا إلى وفاق سياسي من أجل وضع إطار قانوني للعقوبات، قبل نهاية هذا الشهر، أي قبل الذكرى الأولى المأساوية لتفجير ميناء بيروت. هذا الإطار القانوني سيكون أداة للضغط على السلطات اللبنانية من أجل التقدم في اتجاه تشكيل الحكومة لأنها ضرورة ملحة، ولتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها لبنان”.









يأتي هذا في الوقت الذي ردت فيه السعودية بطريقتها على الزيارة التي قامت بها السفيرتان الفرنسية والأميركية في لبنان إلى الرياض، وكان الهدف منها إحراجها وإعادتها إلى لبنان. وأشار تحرك السفير السعودي في بيروت وليد بخاري الاثنين إلى أن الموضوع اللبناني تحت رادار المملكة السياسي.

وزارت سفيرة فرنسا آن غريو وسفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا في لبنان الرياض الخميس على خلفية اتفاق ثلاثي بين وزراء خارجية كل من فرنسا لو دريان والولايات المتحدة أنتوني بلينكن والسعودية الأمير فيصل بن فرحان حاولت فيه واشنطن وباريس استعادة بعضٍ مِن حضور الرياض.

لكن تصريحات السفيرتين عند عودتهما وما جاء في اللقاء الذي جمع السفير السعودي وسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية أوضحا أن السعودية ليست بصدد الاهتمام بعودة قوية إلى لبنان في ظل سيطرة حزب الله على البلاد.

وبدا السفير السعودي غير معني بما يطرحه سياسيون ومحللون من تساؤلات بشأن الفرص التي يمكن أن تتيحها المملكة لمساعدة لبنان سواء في شكل دعم مالي طارئ أو عبر استثمارات، وركز في كلمته على مسألة تهريب المخدرات التي دفعت بلاده إلى وقف استيراد بعض المنتجات اللبنانية.