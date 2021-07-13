مناطق يمنية على خطى لبنان: انهيار العملة يدفع السكان إلى حافّة المجاعة

يسير عدد من المناطق اليمنية الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية نحو وضع شبيه بالحالة اللبنانية لجهة تأثير انهيار قيمة العملة المحلّية على الأوضاع وما سببه من ندرة في السلع الأساسية وغلاء شديد في أسعارها يتجاوز بكثير القدرة الشرائية المتواضعة أصلا لسكان تلك المناطق، مع فارق جوهري بين الحالتين اللبنانية واليمنية يتمثّل في حالة عدم الاستقرار الأمني والحرب الدائرة ضدّ الحوثيين، وما تفجّر على هامشها من صراعات جانبية مسلّحة في عدد من المناطق.

ويشهد الشارع اليمني تصاعد حالة من السخط نتيجة الانهيار المتسارع في سعر صرف العملة المحلية الريال مقابل الدولار الأميركي، وسط عجز رسمي لوقف التدهور الحاصل.









وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل سعر الدولار الواحد إلى 1000 ريال يمني للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ما أدى إلى زيادة في الأسعار مقابل 920 ريال يمني في تعاملات الأسبوع الماضي.

وقبل الحرب التي فجّرها الحوثيون منذ سنة 2014 كان يباع الدولار الواحد بـ215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.

وبسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية ارتفعت أسعار المستهلك في السوق المحلية لتسجل 20 في المئة خلال أبريل الماضي، ما يهدد باتساع رقعة الفقر في البلاد.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان الاثنين في حسابه على تويتر إنّ “انهيار العملة وتجاوز سعر صرف الدولار ألف ريال يمني يعد أكثر خطورة وأشد فتكا على المواطن من رصاص الحوثي وصواريخه”، فيما قال يحيى قمع مدير مكتب وزارة الإعلام في محافظة الجوف شمالي اليمن إنّ “حياد البنك المركزي في انهيار العملة يذكّرنا بحياد وزارة الدفاع عندما اجتاح الحوثي العاصمة صنعاء وانقلب على مؤسسات الدولة”.