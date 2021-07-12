علوش: الحريري سيعتذر أواخر الأسبوع

أعلن نائب رئيس “تيار المستقبل” في لبنان مصطفى علوش، أنّ “الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري سيعتذر أواخر الأسبوع الجاري، مفسحاً المجال لاستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة”.

وقال علوش لـ “الميادين نت” إن “الحلول في هذه اللحظة أصبحت غامضة”، معتبراً أنّ “الأزمة القائمة لن تنتهي إلا بوضع لبنان تحت الوصاية الدولية بانتظار الحلول”.









وعن موضوع استعصاء تشكيل الحكومة أشار علوش إلى أنّ عقدته “موجودة في مكان واحد وهو مرض شهوة السلطة وشهوة الأمن، الموجود عند فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى الأخصّ عند الوزير جبران باسيل الذي يخوض آخر معاركه السياسية”، على حد تعبيره.

ورأى علوش أنّ “الخوف بالنسبة لهم هو الوصول لنهاية العهد بوجود شخصية مثل سعد الحريري لها ثقل محلي ودولي”.

وتابع: “بطبيعة الحال، الإشكال الكبير هو أنّ رئيس الجمهورية ينوي ألّا يترك رئاسة الجمهورية، خاصّة إن لم تحصل الانتخابات النيابية، بوجود حكومة مستقيلة أو حكومة ضعيفة. إذاً، الإشكالية اسمها ميشال عون وفريقه الرئاسي، وطبعاً مدعوم من حزب الله”.