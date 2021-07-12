الإمارات تقرر إصدار عملة رقمية ودعم التحول الرقمي بقطاع المال

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن أهم توجهاته خلال الفترة من 2023 – 2026 والتي يسعى من خلالها لكي يكون من أفضل 10 مصارف مركزية في العالم، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وترتكز توجهات المصرف المركزي خلال السنوات المقبلة على تحقيق 7 أهداف، منها إصدار عملة رقمية ودعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.









وتشمل التوجهات “استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين، واستخدام البنية التحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل”.

وبالإضافة إلى “الهدف المتمثل في تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين”، فإن التوجهات تتضمن “دعم الاقتصاد الأخضر في الإمارات ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية”، وتعزيز الابتكارات لدعم تنافسية الإمارات في هذا المجال.