“جبران باسيل أبلغني أنه ضد كهرباء زحلة”… أسعد نكد: ذاهبون الى صفر كهرباء!

رأى مدير عام شركة كهرباء زحلة اسعد نكد أننا ذاهبون الى صفر كهرباء، “فهل سيكون لدينا مازوت بعد شهر او شهرين او ثلاثة.” وشكّك في إمكانية توافر المازوت في المرحلة المقبلة حتى على سعر السوق. وقال:”بعد رفع الدعم سينطفئ كل شي تلقائياً لأن أحدا لن يكون بمقدوره عندها أن يدفع فاتورة الكهرباء.”

وكشف نكد ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أبلغه أنه ضد كهرباء زحلة وضد اي شركات خاصة وأي امتياز وانه سيعمل بكل الطرق لمنعه من العمل.