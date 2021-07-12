بدأت تشعر بغيابه.. دلال عبد العزيز تسأل عن سمير غانم

أكدت بعض التقارير الصحافية أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بدأت تشعر برحيل زوجها الفنان سمير غانم، خاصة مع سؤالها المتكرر عنه وإحساسها أن الإجابات التي تتلقاها غير صادقة، لكن الأطباء طلبوا من أسرتها عدم إخبارها بوفاة سمير حتى لا يؤثر ذلك سلباً في حالتها خاصةً في هذه المرحلة.

وبحسب المصادر بدأت دلال تشعر برحيل زوجها، ولكنها تحاول أن تكذّب إحساسها، وتردّد دائماً: “أنا راضية بأمر الله”.. ويكون رد ابنتيها دنيا وإيمي عليها أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تختلف كثيراً عن حالة والدتهما، وأنه لا يستطيع الكلام.









ولا تزال الحالة الصحية لدلال غير مستقرة حيث تعاني من تآكل في رئتها، التي تضررت كثيراً إثر إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن دلال عبد العزيز قد أصيبت بكورونا قبل شهرين، ولا تزال منذ ذلك الحين ترقد في المستشفى، حيث إن الآثار التي تركها الفيروس في جسمها شديدة لدرجة أنها لا تستطيع الاستغناء حتى الآن عن أجهزة التنفس الاصطناعي.