17 دولة عربية تتفق على موعد عيد الأضحى و3 تختلف

بدأت موريتانيا والمغرب وجزر القمر، الإثنين، أول أيام شهر ذي الحجة، ليحل بها عيد الأضحى الأربعاء 21 يوليو/ تموز الجاري، وتسبقها بيوم 17 دولة.

ومنذ الجمعة قررت السعودية و16 دولة عربية أن الثلاثاء 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى، بينما أكدت موريتانيا والمغرب وجزر القمر حلوله في اليوم التالي.









ومساء الجمعة، أعلنت المحكمة العليا السعودية في بيان أن الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة للعام 1442هـ (11 يوليو 2021) والوقوف بعرفة في 9 ذي الحجة (19 يوليو) وعيد الأضحى في اليوم الذي يليه.

وهو الأمر ذاته، الذي أعلنه المجلس العلمي الفقهي في وزارة أوقاف نظام بشار الأسد، ومجمع الفقه الإسلامي في السودان، في بيانين منفصلين الجمعة.

والسبت، ظهرت إعلانات مماثلة، من كل من مفتي مصر، شوقي علام، ونظيره الأردني، عبد الكريم الخصاونة، والفلسطيني محمد حسين، والتونسي عثمان بطيخ، وفق بيانات منفصلة.

كما أعلنت الأمر ذاته، لجنة رؤية الهلال في سلطنة عمان، وديوان الوقف السني بالعراق، ودار الفتوى في لبنان، ودار الإفتاء الليبية، ووزارة الشؤون الدينية بالجزائر، بحسب بيانات منفصلة أيضا.

ويحل عيد الأضحى في 20 يوليو أيضا، بكل من قطر، والإمارات، والكويت، واليمن، والبحرين بحسب بيانات رسمية لتلك البلدان، اعتمدت تواريخها بالتقويم العربي الأحد الأول من ذي الحجة، في اتباع لرؤية السعودية، دون إعلان مباشر.

ولم تصدر إفادات رسمية من جانب الصومال وجيبوتي، بشأن موعد عيد الأضحى حتى ظهر الإثنين، غير أنهما عادة ما يتبعان رؤية السعودية.

وسبق أن رصدت عدة مراكز معنية بالفلك أن موعد عيد الأضحى سيحل عربيا في الـ 20 من الشهر الجاري، وفق تقارير عربية عديدة.

في المقابل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، السبت، عبر موقعها الإلكتروني، أن الإثنين غرة شهر ذي الحجة لعام 1442، لتعذر رؤية الهلال، وأن عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء 21 يوليو الجاري.

وهو الأمر ذاته الذي أعلنته دار الإفتاء في جزر القمر عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، واللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأحد.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج، ويعد الوقوف بجبل عرفة أهم مظاهره وركنه الأكبر، حيث يؤدي 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين يمثلون 150 دولة الفريضة الأعظم لدى المسلمين.