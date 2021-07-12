نقابة المستوردين: للمباشرة بإصدار التحويلات وإلا لن يبقى دواء

بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في أزمة الدواء، مع وفد إستقبله في مكتبه في الوزارة، من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان.

وأوضح عضو مجلس إدارة النقابة مروان حكيم أن “النقاش تمحور حول الحلول السريعة الممكن تأمينها لتوفير الدواء بشكل دائم لكل المواطنين والمقيمين المرضى في لبنان”.









وقال: “إن المشاكل التي نعاني منها هي مشاكل تقنية مالية لها علاقة بالتحويلات الواجب أن يصدرها المصرف المركزي إلى الشركات في الخارج، حيث توقفت هذه التحويلات منذ السابع من أيار لشركات الأدوية خارج لبنان. كما تتصل هذه المشاكل بنظام الحصول على الموافقة المسبقة قبل الشحن والذي وضعه المصرف المركزي وهو يتطلب إعادة نظر، لأن الإستيراد غير ممكن من دون الموافقة المسبقة والشركات في الخارج لا توافق على الشحن”.

وأضاف: “في الوقت الحالي هناك أصناف أدوية غير موجودة، وفي حال وجدت أصناف أخرى تكون الكميات ضئيلة وهي تكفي لمدة أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى. إذا لم تحل المشاكل، لن يبقى دواء في لبنان، ومن الضروري حصول تحرك على هذا الصعيد”.

ولفت إلى أن “حسن وعد بإعادة إثارة المسألة مع المصرف المركزي”، وتمنى أن “يباشر المصرف بإصدار التحويلات كي توافق الشركات في الخارج على تصدير البضاعة إلى لبنان ويتم تأمين الدواء للمواطنين اللبنانيين”.