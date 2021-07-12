السفير السعودي وليد بخاري التقى السفيرتين الأميركية والفرنسية… واستكمال لمحادثات روما والرياض

استكمالاً للقاءات التي عقدها الثلاثي الأميركي والفرنسي والسعودي على مستوى وزراء الخارجية والسفراء، في روما، فالرياض، عقد اليوم في مبنى السفارة السعودية في اليرزة اجتماع ضم الى السفير السعودي وليد البخاري كلّاً من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل ايام.

وتحدثت السفارة الأميركية في بيروت عن “لقاء بين السفيرتين الأميركية والفرنسية والسفير السعودي لإجراء مشاورات دبلوماسية ضمن سلسلة من المشاورات الثلاثية”.









بيان: وقرابة الثالثة، صدر عن السفارة السعودية البيان التالي: إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري ،اليوم،في مقر السفارة في بيروت، سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، دوروثي شيا،وسفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو. وجرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية ،بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.