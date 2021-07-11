تسعيرة الـ5 أمبير قد تصبح مليون ليرة!

أوضح رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أن “وزارة الطاقة هي التي تحدد التسعيرة ونحن لا علاقة لنا بها، ومنذ أشهر طالبنا بتوفير المازوت على السعر الرسمي”.

وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن “تسعيرة الـ5 أمبير قد تصبح بمليون ليرة في حال إستمر الوضع على ما هو عليه، ولكن من الصعب علينا طلب هذا المبلغ من المواطن”. وأكد “أننا أصبحنا مجبرين على التقنين، وقد وُضعنا بوجه الناس من قبل المسؤولين الذين يرتكبون جريمة بحق المواطن”.









ولفت سعادة، إلى أن “فاتورة 5 أمبير تختلف في منطقة إلى أخرى، لأن بعض أصحاب المولدات يشتري مازوت بسعر السوق السوداء”.