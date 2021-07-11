#وائل_كفوري يغنّي لـ”البنت القوية” في أول تعاون له مع الفنان الشامل #سليم_عساف

طرح النجم اللبناني وائل كفوري أحدث أغنياته وهي “البنت القوية” عبر جميع التطبيقات الموسيقية.

وتعاون وائل في هذه الأغنية الجديدة للمرة الأولى مع الفنان اللبناني الشامل سليم عساف الذي وضع كلمات وألحان الأغنية وتولى توزيعها المؤلف الموسيقي عمر صباغ.









وستشكّل هذه الأغنية المصورة استناداً إلى عناصرها المكتملة باللحن والكلمات والصوت والأداء أغنية الموسم الصيفي من دون منازع.

ويقول مطلع الأغنية “إذا انت تركتيني وبطلتي تحبيني والله لخلي عيني ما تعود تشوف”.

وكان كفوري قد ألهب حماسة جمهوره الواسع على أغنيته الجديدة “البنت القوية” بعد أن طرح عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تيتر الأغنية، وقد تفاعل المتابعون للغاية مع وائل معربين عن سعادتهم بهذا التعاون الذي يجمع كفوري بالفنان سليم عساف.