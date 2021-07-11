ألبوم #نانسي_عجرم العاشر يصل إلى ميدان “تايمز سكوير” في نيويورك

بعد أن مهّدت لألبومها العاشر “نانسي 10” وطرحت منه أربع أغنيات هي “حبك بيقوى”، “مشكلتك الوحيدة”، “جاية معاك”، “بدي حدا حبو”، أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ألبومها الغنائي الجديد وهو العاشر في مشوارها الفني على طريقة الفيديو عبر قناتها على “اليوتيوب” وعبر المنصات الرقمية الكبرى.

ويضم الألبوم 14 أغنية منوعة بين لهجات متعددة وهي اللبناني والمصري والخليجي، وإلى جانب الأغاني الأربع التي طرحتها من ألبومها الجديد هناك 10 أغان هي “هيدا أنا”، “سلامات”، “يا ناس قولولي”، “مية وخمسين”، “ما تعتذر”، “ياما، حياه”، “حاجات خصوصية”، “عاتب ولوم”، “على شانك”.









ولم يقتصر نجاح ألبوم نانسي العاشر على مستوى الوطن العربي وحسب بل امتد إلى ميدان “تايمز سكوير” في نيويورك، حيث تداول الجمهور صورة تُظهر غلاف ألبومها الجديد “نانسي 10″، على أحد المباني في الميدان، وأثنوا على النجاحات الفنية والانتشار العالمي الذي تحققه في أعمالها.

وكانت نانسي أحيت ضمن فعاليات صيف الرياض حفلاً غنائياً ناجحاً في فندق “فور سيزون” في السعودية، وقدّمت مجموعة منوعة من ألمع أغانيها القديمة والجديدة، وتألقت بفستان أبيض اللون حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وبحضورها المحبب والفاتن.

وتفاعل الجمهور للغاية مع نانسي التي أعربت عن سعادتها بهذا الحفل في الرياض، ووصفت السهرة بأنها كانت جميلة كما كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام” بقولها “الليلة كانت جميلة”.