إليسا مع رفع “الاحتلال الإيراني” عن لبنان

لم يعد مستغرباً على النجمة اللبنانية إليسا متابعتها للمستجدات السياسية والتطورات والمواقف المتعلقة بلبنان وبأوضاع المنطقة، فهي تقرأ المواقف والتطورات وتعلّق عليها من دون مواربة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، دعت إليسا إلى رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان كما دوّنت في تغريدة، مؤيّدة تغريدة النائب السابق فارس سعيد الذي أورد “اكتبوا على كل جدران العالم ارفعوا الاحتلال الإيراني عن لبنان”.









وحظيت تغريدة إليسا بإعجاب المتابعين وانقسمت التعليقات بين مؤيد لها ورافض ساخر في آن معاً. ومن بين التعليقات المؤيدة ما كتبه أحدهم “نطالب الفنانين بتغريدة مشابهة لتغريدة الفنانة الأصيلة إليسا”. ومن الساخرين ما طرحه أحدهم على إليسا سائلاً “وبالنسبة للاحتلال السعودي الأمريكي الفرنسي ولا معمى ع قلبك”.