بالفيديو… أردني يلتقي الملك عبد الله في عرض البحر ويطلب منه المساعدة في الزواج

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أردنية، وحظي بانتشار واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، مواطناً أردنياً يلتقي الملك عبد الله الثاني في خليج العقبة، مطالباً إياه المساعدة في الزواج والحصول على فرصة عمل.

ويظهر الفيديو الملك عبد الله وهو على متن قارب، بينما يسبح الشاب في عرض البحر ليصل إليه، قائلاً “نفسي أتجوز والله العظيم أمنيتي أفرح أمي وأتجوز وأتوظف”، فيما رحب به الملك ووعده بالمساعدة في تحقيق أمنيته، مخبراً إياه بأنه سيتم تسجيل رقمه للتواصل معه.









وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف الملك، مؤكدين أن ملكهم “لا يتواني عن تقديم المساعدة لشباب الأردني”.

مواطن يطلب مقابلة الملك من البحر في العقبة#عمون pic.twitter.com/BZTc2oIo21 — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 5, 2021

ولم تُشِر وسائل الإعلام الأردنية لتاريخ التقاط الفيديو، إذ يجرى الملك عبد الله الثاني في الوقت الراهن زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدأها، الخميس الماضي، حيث من المقرر أن يشارك في الملتقى الاقتصادي في مدينة صن فالي.