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السفير الياباني في لبنان يشكو انقطاع التيار الكهربائي عن مقر إقامته

July 10, 2021

يبدو أن تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان وصل حد السلك الدبلوماسي، إذ أعلن السفير الياباني في بيروت ” تاكيشي أوكوبو” عن انقطاع التيار الكهربائي عن مقر إقامته، ما يوحي بمستوى جديد من الأزمة التي وصلت لها البلاد.

وغرد أوكوبو على حسابه الرسمي على توتير قائلا “الطاقة الكهربائية في مقر إقامتي مقطوعة منذ الصباح الباكر، قيل لي إنه لا يوجد احتمال لاستئناف إمدادات الطاقة، كل تفكيري الآن منصب على المستشفيات والعيادات”




كما نشر السفير الياباني تغريدة أخرى مرفقه بصورة لمطار رفيق الحريري في بيروت وعلق عليها قائلا “مطار رفيق الحريري اليوم مظلماً تماماً لكنه لا يزال يعمل”.

وأغلقت المحتطان الرئيسيتان لتوليد الطاقة في لبنان، الجمعة، ما أدى إلى إغراق جميع أنحاء البلاد في الظلام الدامس، حيث أدى الإغلاق الناجم عن نفاذ الوقود في المحطتين، إلى حصول المواطنين على ساعتين فقط من الكهرباء يومياً.

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