السفير الياباني في لبنان يشكو انقطاع التيار الكهربائي عن مقر إقامته

يبدو أن تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان وصل حد السلك الدبلوماسي، إذ أعلن السفير الياباني في بيروت ” تاكيشي أوكوبو” عن انقطاع التيار الكهربائي عن مقر إقامته، ما يوحي بمستوى جديد من الأزمة التي وصلت لها البلاد.

وغرد أوكوبو على حسابه الرسمي على توتير قائلا “الطاقة الكهربائية في مقر إقامتي مقطوعة منذ الصباح الباكر، قيل لي إنه لا يوجد احتمال لاستئناف إمدادات الطاقة، كل تفكيري الآن منصب على المستشفيات والعيادات”









Electric power supply is down at my residence since early morning. I was told no prospect of resumption of power supply. My thought is with all the hospitals and clinics. — Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) July 9, 2021

كما نشر السفير الياباني تغريدة أخرى مرفقه بصورة لمطار رفيق الحريري في بيروت وعلق عليها قائلا “مطار رفيق الحريري اليوم مظلماً تماماً لكنه لا يزال يعمل”.

Today’s Rafik Hariri Airport. Too dark but still operational. pic.twitter.com/SIbYNb19Lx — Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) July 9, 2021

وأغلقت المحتطان الرئيسيتان لتوليد الطاقة في لبنان، الجمعة، ما أدى إلى إغراق جميع أنحاء البلاد في الظلام الدامس، حيث أدى الإغلاق الناجم عن نفاذ الوقود في المحطتين، إلى حصول المواطنين على ساعتين فقط من الكهرباء يومياً.