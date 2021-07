السفير الياباني في لبنان يشكو انقطاع التيار الكهربائي عن مقر إقامته

يبدو أن تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان وصل حد السلك الدبلوماسي، إذ أعلن السفير الياباني في بيروت ” تاكيشي أوكوبو” عن انقطاع التيار الكهربائي عن مقر إقامته، ما يوحي بمستوى جديد من الأزمة التي وصلت لها البلاد.

وغرد أوكوبو على حسابه الرسمي على توتير قائلا “الطاقة الكهربائية في مقر إقامتي مقطوعة منذ الصباح الباكر، قيل لي إنه لا يوجد احتمال لاستئناف إمدادات الطاقة، كل تفكيري الآن منصب على المستشفيات والعيادات”

Electric power supply is down at my residence since early morning. I was told no prospect of resumption of power supply. My thought is with all the hospitals and clinics.

