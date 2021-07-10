الفرزلي: حقيقة حادثة مرفأ بيروت ستظهر وندعو القاضي طارق بيطار للكشف عن الوقائع المادية

تحدث النائب إيلي الفرزلي في مقابلة له ضمن برنامج “هنا بيروت” مع جوزفين ديب عن قرار هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل باستمهال رفع الحصانات وقال “لم يتم يطرح رفع الحصانة من عدمها وهو ضمن عمل هيئة المجلس ونحن نرفع لها الملف لدراسته وبعثنا برسالة إلى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ليزودنا بالأدلة لإرسالها للهيئة.

وكشف الفرزلي أنه “هناك وجهة نظر لدى بعض النواب تقول أنه يجب الإدعاء على كل المسؤولين دون استثناء من اسفل الهرم إلى اعلاه”.

ودعا لرفع الصوت إلى المحقق العدلي ليقول كيف وقع الحادث وعن الوقائع المادية لحادثة مرفأ بيروت، مطالباً إياه بعدم الإنتقائية، وأشار أن علي حسن خليل وغازي زعيتر أول من أعلنا موافقتهما على المثول أمام القضاء.









وشدد الفرزلي في الختام وقال “نحن سنبين الحقيقة لأننا نريدها وسنعاقب الفاعلين وقلنا أمس ببيان واضح أننا تعهدنا بذلك وأؤكد أن الحقيقة ستكشف”.