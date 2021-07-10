نوال الزغبي: الرجل الحقيقي من يحترم المرأة

وفي تغريدة سابقة كتبت الزغبي على صفحتها بموقع تويتر حول معايير الوفاء لدى الرجل والمرأة “أفضل هدية يمكن للرجل أن يقدمها لامرأة هي الوقت والاحترام واهتمامه”.

وكانت نشرت قبلها تغريدة تقول فيها “يُختبر وفاء المرأة عندما يفقد الرجل كل شيء، ويُختبر وفاء الرجل عندما يمتلك كل شيء”.

كما أطلقت استفتاءً عبر تويتر لمعرفة من أكثر وفاء للآخر الرجل أم المرأة في رأي المتابعين، فجاءت النتيجة لصالح المرأة بنسبة 54.4 في المئة. وعلّقت قائلةً “نعتذر للرجل على وفائه، لكن المرأة كسبت”.