نوال الزغبي: الرجل الحقيقي من يحترم المرأة

دعمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي المرأة بمنشور كتبته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي قائلة:
إحترامك للمرأة لا يُعبّر عن ضعفك بل يُعبّر عن رجولتك
تصبحون على حب وخير❤️
— Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 8, 2021
وفي تغريدة سابقة كتبت الزغبي على صفحتها بموقع تويتر حول معايير الوفاء لدى الرجل والمرأة “أفضل هدية يمكن للرجل أن يقدمها لامرأة هي الوقت والاحترام واهتمامه”.
وكانت نشرت قبلها تغريدة تقول فيها “يُختبر وفاء المرأة عندما يفقد الرجل كل شيء، ويُختبر وفاء الرجل عندما يمتلك كل شيء”.
كما أطلقت استفتاءً عبر تويتر لمعرفة من أكثر وفاء للآخر الرجل أم المرأة في رأي المتابعين، فجاءت النتيجة لصالح المرأة بنسبة 54.4 في المئة. وعلّقت قائلةً “نعتذر للرجل على وفائه، لكن المرأة كسبت”.
وتقوم الفنانة اللبنانية حاليا بإعداد ألبومها الجديد الذي من المقرر أن يصدر في منتصف الشهر الجاري، ويحتوي الألبوم الصغير، كما تسميه، على أربع أغان منها أغنيتان باللهجة المصرية، وأغنية باللهجة الخليجية، وأخرى باللهجة اللبنانية.
وقالت الزغبي في تصريحاتها لموقع سكاي نيوز عربية “أتعاون في الألبوم الصغير مع كل من الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد الزعيم والملحن روبير الأسعد والشاعر اليمني محمد القاسمي والشاعر أحمد ماضي والملحن والفنان زياد برجي”.
كما أوضحت أن “الكليبات” ستكون من إخراج اللبناني فادي حداد، والأغاني المصرية التي سيتضمنها الألبوم إيقاعية راقصة، بينما لن تكون الأغنية الخليجية رومانسية، والأغنية اللبنانية ما بين الرومانسي والراقص.