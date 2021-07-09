بيان فرنسي- أميركي مشترك… “إجراءات ملموسة يتّخذها قادة لبنان للمعالجة”

عقدت السفيرة الفرنسية في لبنان #آن غريو والسفيرة الأميركية في لبنان #دوروثي شيا اجتماعات ثلاثية مع نظرائهما في المملكة العربية السعودية لبحث الوضع في لبنان، أمس الخميس، في مبادرة تَلَت الاجتماعات الثلاثية لكلّ من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود التي عُقِدت في 29 حزيران الماضي، على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين، في مدينة ماتيرا في إيطاليا.

وأكّدت السفيرتان غريو وشيا “الحاجة الماسّة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات”، حسبما ذكر البيان الأميركي- الفرنسي المشترك، اليوم، مضيفاً أنهما “أشارتا إلى أنّ الحكومتين الفرنسية والأميركية، وكذلك شركاء آخرين يعتمدون التوجه نفسه، ويقومون بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي”.









كذلك، شدّدت السفيرتان غريو وشيا على أنّ إجراءات ملموسة يتّخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.