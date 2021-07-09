وفاة جيهان أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات

توفيت صباح الجمعة، جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عاما، بعد رحلة علاج استمرت عاما ونصف العام في لندن، ثم استكملتها في القاهرة.

اسمها الحقيقي هو جيهان صفوت رؤوف، ولدت بمدينة القاهرة لأب مصري يعمل أستاذا جامعيا ويحمل الجنسية البريطانية، وأم بريطانية تدعى غلاديس تشارلز كوتريل.









حصلت على العديد من الشهادات منها بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977. ثم ماجستير في الأدب المقارن، من جامعة القاهرة أيضا عام 1980. ودكتوراه في الأدب المقارن، من الجامعة ذاتها عام 1986. ولاحقا عملت بهيئة التدريس في جامعة القاهرة.

التقت مع محمد أنور السادات للمرة الأولى في السويس عند قريب لها في صيف عام 1948، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها، ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجاً من السيدة إقبال ماضي ولديه 3 بنات وهم رقية وراوية وكاميليا. وبالفعل تزوجته في 29 مايو 1949 وذلك قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية عندما كان ضابطا صغيرا. وأنجبت منه ثلاث بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد هو جمال.

شاركت جيهان زوجها السادات في كل الأحداث الهامة التي شهدتها مصر بدءا من ثورة 23 يوليو وحتى اغتياله عام 1981. وهي أول سيدة أولى في تاريخ جمهورية مصر العربية تخرج إلى دائرة العمل العام لتباشر العمل بنفسها بين صفوف الشعب المصري. كان لها أدوار هامة في مصر ومشروعات لم تقم إلا على يدها، وأهمها مشروع تنظيم الأسرة، ودعم الدور السياسي للمرأة، وعدّلت بعض القوانين على رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يعرف في مصر حتى الآن بقانون جيهان، كما أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 1970 إلى 1981.

حصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية للخدمة العامة والجهود الإنسانية للنساء والأطفال. وتلقت أيضا أكثر من 20 درجة دكتوراه فخرية من جامعات وطنية ودولية. في عام 1993 تلقت جائزة جماعة المسيح الدولية للسلام. في عام 2001 كانت هي الفائزة بجائزة Pearl S. Buck.