الاتحاد الأوروبي مستاء من علاقة الرجوب بقيادات حماس

خاص – بيروت أوبزرفر

كشف مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر عن تفاصيل الأجتماع الذي عقدته بعض من الجهات في الاتحاد الأوروبي والبنوك الدولية منخرطة في القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة مؤخرًا مع ممثلي السلطة الفلسطينية .









وقالت هذه المصادر أن ذلك جاء كجزء من جهود إعادة إعمار غزة. وفي المحادثات المغلقة ، أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء العلاقات الوثيقة بين جبريل الرجوب ، وهو أحد كبار قيادات حركة فتح مع كبار المسؤولين في حماس ، حيث تم إعلانهم كناشطين إرهابيين في بعض دول أوروبا، وبالتالي بات من غير المقبول استمرار هذه العلاقة بين الرجزب وقيادات حماس.