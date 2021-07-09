كيف حوّل حزب الله الدولة إلى خادمة لنفوذه.. تغلغل سياسي واقتصادي من رئاسة الجمهورية إلى أصغر مؤسسة لبنانية

لم يترك حزب الله المدعوم من النظام الإيراني أي فرصة لتعزيز نفوذه في لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية تهدده بالانهيار الكامل، ويستغل الحزب في ذلك الوضع الهجين للنظام السياسي لبسط سيطرته الكاملة على مؤسسات الدولة.

ويطلق سياسيون لبنانيون تحذيرات منذ سنوات من الانعكاسات السلبية لسيطرة الحزب الشيعي على مفاصل الدولة، ويشيرون في ذلك إلى عمل الحزب على بناء دولة داخل الدولة اللبنانية لخدمة أهداف إيران ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط.









وأظهرت مؤشرات عديدة أن الحزب على استعداد تام لقلب الطاولة في أي لحظة إذا تم المساس بنفوذه وتكرار سيناريوهات العام 2005 و2006، وسط مخاوف داخلية وخارجية من تكديس الحزب للسلاح واستخدامه في ترهيب اللبنانيين وفرض أجندته بالقوة في حال ضاقت أمامه السبل.

وتوضح وثيقة بحثية صادرة عن معهد تشاتام هاوس البريطاني المتخصص في تحليل السياسات، الطرق المختلقة التي يسيطر بها حزب الله على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وكيف يمكّن النظام السياسي في لبنان الحزب والجهات الفاعلة الأخرى من ممارسة السلطة دون مسؤولية.

وتقول الباحثة لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، إن حزب الله بصفته لاعبا هجينا صعد ليصبح أكثر المنظمات السياسية نفوذا في لبنان، حيث يتمتع بالشرعية داخل الدولة اللبنانية، وقادر على العمل دون المساءلة المطلوبة سواء من الدولة أو المسؤولية تجاه الشعب اللبناني.

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق تهدده بالانهيار، في ظل انسداد أفق الحل السياسي لإنهاء عقدة تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى استمرار سيطرة حزب الله التي تعيق وصول مساعدات خارجية.

وتشير الخطيب في ورقتها البحثية إلى أن حزب الله يعتبر التمسك بالقوة دون مسؤولية مثاليا بالنسبة إلى وضعه، حيث يمتلك القدرة العسكرية على الاستيلاء على السلطة في لبنان بالقوة، لكنه ليس من مصلحته القيام بذلك.

وتؤكد أن “حزب الله على الرغم من أنه يستخدم خطاب مكافحة الفساد، إلا أن ساسته لم يستخدموا نفوذهم لدفع الإصلاحات من أجل تنظيف نظام الدولة الذي يفيدهم”، معتبرة أن محاولات الحكومات الغربية لعكس نفوذ الحزب من خلال التركيز على كبح أنشطته عن طريق العقوبات غير كافية.

وتوضح أن “بقاء النظام السياسي الحالي فإنه لن يكون من الممكن تخفيف قبضة الحزب على الدولة اللبنانية، ويبقى الإصلاح بالجملة مسعى مقعدا وطويل الأمد”.

وتستند الورقة البحثية بشكل أساسي على زيارات ميدانية في لبنان بين عامي 2005 و2020، ومقابلات بحثية وجها لوجه وعبر الإنترنت، فضلا عن محادثات غير رسمية مع مجموعة واسعة من الفاعلين وأصحاب المصلحة بما في ذلك أعضاء الجماعات السياسية والخدمة المدنية والجيش والمنافذ الإعلامية.

وينشر الحزب نفوذه في جميع أنحاء الدولة اللبنانية من رئاسة الجمهورية إلى المؤسسات السياسية التمثيلية والخدمة المدنية، فضلا عن المؤسسات اللبنانية العسكرية والأمنية.

وتقول الباحثة إن هذا التأثير يعود إلى عوامل عدة من بينها “استفادة الحزب من راع خارجي موثوق هو إيران على عكس الأطراف الأخرى، وقدرة حزب الله من حيث التنظيم والتمويل والموارد المادية وعدد الأنصار، وهو ما يفوق قدرة الأحزاب السياسية اللبنانية الأخرى”.

استغلال الدولة