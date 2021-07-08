الوفاء للمقاومة: ندعو المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة إلى حسم المواقف

أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الاسبوعي في بيان أن ” الوقت لا يزال يسمح باستنهاض بعض الاوضاع بتشكيل الحكومة اذا ما صدقت النوايا واذا ما علا هم الانقاذ على اي هم اخر”.

ودعت “الى حسم المواقف، فما يتيحه الحسم اليوم للبنانيين، افضل من التأخر، فبعد اضاعة الوقت الفرص قد لا تعود متوافرة”.









وأضافت “الدولة الرخوة التي لا تطبق فيها القوانين ولا تصان فيها الحقوق هي الدولة التي تفضل القوى الكبرى التعامل معها لتمرير سياساتها وتوظيفها فيما يخدم مصالحها الاقليمية”.

وتقدمت بآخر التعازي للشعب الفلسطيني المقاوم ومن سائر افراد المناضل القيادي ابو جبريل وقيادة الجبهة الشعبية التي كان له شرف تولي امانتها العامة.