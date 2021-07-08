تخوف من سكان حي الشيخ جراح من تصريحات قيادات حماس

خاص – بيروت أوبزرفر

نقل مصدر فلسطيني في القدس انتقادات وجهتها شخصيات بارزة في الشيخ جراح وسلوان إلى الناطق باسم حماس في القدس محمد حمادة ، الذي يثير الفوضى في الميدان بتصريحاته في وسائل الإعلام ، من أجل تقوية حماس وإرضاء قادة حماس الكبار في غزة.









وقال مصدر فلسطيني أن مصلحة سكان القدس هي العودة إلى الحياة الهادئة والمعيشة وعدم الخوض في مجادلات لا فائدة لها في هذه الأيام.

وفي نفس الوقت أفادت مصادر فلسطينية من سكان القدس بالرضا بين سكان الشيخ جراح بسبب إزالة حواجز الشرطة من الحي وإعادة الحركة إلى حالتها الطبيعية.

وبحس هؤلاء السكان ممن تحدثوا إلى وسائل الاعلام الفلسطينية فإن هذا نتيجة الضغط على السلطات الإسرائيلية والمفاوضات المطولة من قبل قادة الشيخ جراح.

وتأمل القيادة المحلية في الحفاظ على الهدوء في الحي للسماح بحياة طبيعية للسكان والتجار فيه ، وستفعل كل ما في وسعها لمنع زعزعة الاستقرار بفعل عوامل خارجية من غزة.