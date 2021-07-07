انفجار يهز دبي

هز انفجار، مساء الأربعاء، مدينة دبي في الإمارات نجم عنه حريق في إحدى الحاويات على متن سفينة في ميناء جبل علي، حسب مصادر رسمية.

وقال مكتب دبي الإعلامي في تغريدة على تويتر إن “فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.”









وقال مكتب دبي الإعلامي في تغريدة أخرى إن الحريق تحت السيطرة ولا يوجد وفيات أو إصابات جراءه.

وكانت رويترز نقلت عن شهود أن انفجارا دوى في الإمارة دون أن تحدد سببه على الفور.

وقال سكان لموقع قناة الحرة إن الانفجار تسببت باهتزاز المباني في إمارة دبي على بعد أكثر من 15 كيلومترا.