أسرة سمير غانم تعيش أصعب أيامها…

لا تزال أسرة الراحل #سمير غانم تعيش أزمة كبرى بالرّغم من مرور نحو شهرين على وفاة الفنان الكوميدي الشهير.

لم تفقد الأسرة أحد أركانها الفنان الرّاحل فحسب، بل تعيش أيضاً حالة من القلق على الركن الثاني الفنانة دلال عبدالعزيز، التي لا تزال تعاني مضاعفات فيروس كورونا منذ شهرين، وترقد في إحدى المستشفيات، من دون أيّ تطوّر في حالتها الصحيّة.









وخلال الساعات الماضية، عبّر الإعلامي المصري #رامي رضوان عن الفترة العصيبة التي تعيشها حالياً عائلة زوجته دنيا، بسبب وفاة والدها الفنان، ومرض والدتها، ومكوثها في العناية المركّزة فترة قاربت على الشهرين دون تحسّن في حالتها الصحيّة.

ووصف رضوان هذه الحالة الحرجة مستعيناً بأغنية ثلاثي المسرح سمير غانم، جورج سيدهم والضيف أحمد، والتي تمّ تقديمها في فيلم “30 يوم في السجن”، حيث كتب في حسابه عبر “إنستغرام”: “أبلغ وصف لهذه الأيام وما نمر به… غنوة للثلاثي التي تعبر عن حالة عدم الاستقرار، مضيفاً: “يا رب عدي هذه الأيام سريعاً على خير يا رب، الحمد لله”.