الأمم المتحدة تنتقد حركة حماس

خاص – بيروت أوبزرفر

في تقرير خاص أصدرته الأمم المتحدة أخيرا ، وكتبه خبراء من الهيئة الأممية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ، وجه عدد من الخبراء انتقادات كثيرة لحركة حماس في غزة بصورة يمكن أن تؤدي وتدفع بمصر والسلطة الفلسطينية في إعادة التعاون مع هذه الحركة بالمجمل ، خاصة وأن وضعنا في الاعتبار أن التقرير الذي سيصدر خلال أيام شكك في نزاهة حركة حماس المالية.









وقال مصدر فلسطيني مسؤول أن التقرير وجه الكثير من الاهتمام إلى وجهة أموال إعادة الإعمار ، وإلى المسؤولية الحصرية للسلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن ، لعملية إعادة الإعمار ، بالتنسيق مع مطالب الدول المساهمة ، وهو ما تتحفظ عليه حركة حماس.