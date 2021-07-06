وزير الدفاع الاسرائيلي: نتواصل مع اليونيفيل لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين!

عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على لبنان، نقل مساعدات إنسانية إليه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها.

وتقدم غانتس بهذا العرض رسميًا، اليوم، إلى قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل)، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية “مكان”.









وأضاف “الوضع في لبنان صعب مع مواصلة حزب الله تعميق استثمارات إيران”، مؤكدا أنّ “اسرائيل تتواصل مع قوات اليونيفيل لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين”.

وتابع: “مستعدون للمساعدة لعودة لبنان للازدهار من جديد”.

يأتي ذلك بعدما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن لبنان على مسافة أيام قليلة من الكارثة الكبرى.