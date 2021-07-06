السفيرة الفرنسية ترد على حسان دياب: الانهيار نتيجة سوء الادارة والتقاعس وليس نتيجة حصار خارجي

ردت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو ردت على كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب التي القاها امامَ عددٍ من السفراء وممثلي البَعْثات الدبلوماسية في السراي الحكومي، رافضة كلامه عن حصار خارجي على لبنان، فعددت ما قدمته فرنسا من مساعدات للبنان واللبنانيين حتى من قبل انفجار المرفأ.

وقالت آن غريو: “نعم الوضع مخيف، لكن المخيف دولة الرئيس هو أن الافقار القاسي اليوم هو نتيجة هذا لانهيار وهو نتيجة لسوء الادارة والتقاعس عن العمل لسنوات، وليس نتيجة حصار خارجي. بل نتيجة مسؤوليات الجميع لسنوات مسؤوليات الطبقة السياسية. هذه هي الحقيقة.”…