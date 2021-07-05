كورونا ينشط: 40 إصابة جديدة بمتحوّر دلتا في لبنان

سجّلت وزارة الصحة العامة اليوم 40 إصابة جديدة بمتحوّر دلتا من فيروس كورونا، وجميعها وافدة من 10 بلدان مختلفة. وعليه يصبح إجمالي الإصابات بدلتا في لبنان، 72 إصابة منها 46 وافدة و26 مقيمة. كما أعلنت الوزارة أنّ عدد الإصابات اليومية بلغت 101 إصابة، بينما سجّلت حالتي وفاة بالفيروس. وأصبح العدد التراكمي للوفيات المسجلة في لبنان منذ بدء الجائحة 7863 حالة، وبات إجمالي عدد الإصابات 545.671 حالة منذ 21 شباط 2020.

أرقام اليوم

وتوزّعت الإصابات الجديدة بين 75 لمقيمين و26 لوافدين من الخارج، ومنها أيضاً إصابة وحيدة في القطاع الصحي، الذي بات إجمالي الإصابات فيه 2712 إصابة. ولفتت الوزارة إلى أنه تم خلال يوم السبت إجراء 17777 فحصاً والأحد 12962 فحصاً.









نسب ومؤشرات

وارتفعت نسبة الفحوص الموجبة للأسبوعين الماضيين إلى 1.6%. وأشارت الوزارة إلى أنّ نسبة الحدوث المحلية لكل 100 ألف شخص هي 40، ونسبة الفحوص المحلية 2053، بينما نسبة الوفيات لكل 10 آلاف شخص فواحد.

استشفاء وحالات نشطة

وعلى مستوى الواقع الاستشفائي، لفتت الوزارة إلى أنه يوم أمس تسجيل 104 حالات استشفاء، منها 45 في العناية المركزة ومنها 13 حالة مع تنفّس اصطناعي. وأفادت عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 533.560 حالة، وبات عدد الحالات الموجبة النشطة 2120 حالة.

حملة التلقيح

وغابت اليوم أرقام الأشخاص الذين تمّ تلقيحهم اليوم، على أن تصدر الأعداد في تقرير يوم غد. وأشارت الوزارة إلى أنه تم أمس تسجيل 18537 شخصاً على المنصة، ليصبح عدد المسجلين عليها مليوناً و890 ألفاً و570 شخصاً يشكّلون 27.7% من إجمالي السكان.