الرجوب يواصل التطرق لقضية نزار بنات

خاص – بيروت أوبزرفر

عبر جبريل الرجوب عن حزنه لوفاة نزار بنات ، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن حماس تستغل هذا الحدث لأغراض سيئة ، من أجل العودة إلى السلطة. الرجوب ، الذي من المفترض أن يلتقي ممثلين عن حماس لمواصلة محادثات المصالحة.









وقال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر أن الرجوب قال صراحة أنه يعتقد أن يحيى السنوار مخطئ في سياسته ويبدو أن مستشاريه لا يساعدونه في فهم مزاج الجمهور الفلسطيني في هذا الوقت. وقال الرجوب لمقربين منه ، إن التحقيق مع بنات رفع العلاقات المعقدة إلى نشاط أمني محظور لحركة حماس ، يهدف إلى الإضرار باستقرار الحكومة ، وبالتالي تم اعتقاله. ومع ذلك ، لم يتم التخطيط لنتائج الاعتقال ويتم التحقيق فيها وسيتم تعلم الدروس.